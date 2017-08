Один из самых распространенных сюжетов антиутопий – самоопределение искусственного интеллекта, достижение технологической сингулярности и последующее вымирание человека. Не так давно даже Илон Маск говорил об опасности ИИ: "Разработки в области ИИ – это тот редкий случай, когда нам нужно быть активными в вопросах его регулирования, вместо того чтобы лишь реагировать". Антиутопии будто становятся реальностью – Facebook приостановили работы в этой области, после того как их программа разработала собственный язык.

Искусственный интеллект был запрограммирован на использование английского языка, но со временем система разработала кодовые слова, чтобы сделать коммуникацию более эффективной. И это уже не первый такой случай. Фразы и слова, используемые программой, могут показаться бессмысленными для человека, но отражают необходимое задание. ИИ от Facebook мог переговариваться с другими программами, и вместе они начинали поиск решения поставленной задачи. Ниже представлен диалог двух программ Боба и Элис.

"I can i i everything else", – заявление Боба.

"Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to", – ответ Элис.

Весь последующий диалог строился на основе этих фраз. Несмотря на кажущуюся бессмысленность предложений, ученые считают, что этот диалект помогает программам коммуницировать. Последующая фраза Боба "i i can i i i everything else" – своего рода предложение, нечто вроде "Я возьму три, а ты забирай все остальное".