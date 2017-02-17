Догадки и слухи

В этом году Apple празднует 10 лет с момента выхода первого iPhone. В связи с этим эксперты и аналитики предрекают глобальный редизайн смартфона

Никаких официальных заявлений о новинках и редизайне Apple, конечно же, не делал. Интригу компания будет сохранять до сентябрьской презентации. Однако с начала 2017 года в Сети чуть ли не каждую неделю появляются слухи о новом iPhone. Эксперты предрекают глобальный редизайн смартфона и уверены, что Apple к 10-летнему юбилею приготовит нечто особенное.

Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами, например, утверждает, что в 2017 году Apple выпустит три новых модели iPhone, одна из которых будет называться iPhone X. У нее будет изогнутый OLED-дисплей, от чего смартфон станет еще тоньше, но, скорее всего, хрупким. Есть догадки, что новый iPhone получит сенсорный экран на всю переднюю модель и лишится кнопки "Домой". Ее функцию будет выполнять специальная функциональная область, которая будет распознавать владельца по отпечаткам пальцев.

Также ходят слухи, что у новинки будет беспроводная зарядка и появятся лазерный сенсор и инфракрасный датчик, благодаря которым смартфоном можно будет управлять с помощью жестов.