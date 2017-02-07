Инженер NASA поможет Uber разработать летающий автомобиль

Авиационная гонка

Uber хочет создать летающий автомобиль, для чего компания привлекла Майкла Мура, инженера NASA с 30-летним стажем

Набирает обороты одна из самых амбициозных гонок в Силиконовой долине. Вслед за очками виртуальной реальности, умными домами и беспилотниками компании вкладываются в разработку летающих автомобилей. Началось все в 2010 году, когда инженер NASA Майкл Мур опубликовал концепт частного транспорта с возможностями вертикального взлета и посадки. После чего один из сооснователей Google Ларри Пейдж проинвестировал средства сразу в два стартапа по индивидуальной авиации.

В этом году в авиационную гонку зашел Uber. Первым делом компания наняла Майкла Мура на пост главы отдела Uber Elevate. Инженер NASA с 30-летним стажем поможет компании создать целый флот летающих автомобилей. Машины будут работать на электропитании и преодолевать от 80 до 160 км на одном заряде.

Первый летающий автомобиль в истории планирует выпустить словацкая компания Aeromobil. Как уверен генеральный директор компании Юрай Вацулик, автомобиль поступит в продажу уже в этом году.

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