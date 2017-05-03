Может ли казахстанская стриминговая платформа DAR Play стать нашим Netflix?

DAR Play – первая казахстанская стриминговая платформа с доступом к базе отечественного и зарубежного кино и музыки, запущенная около месяца назад. В приложении пока две категории контента, но к лету добавится радио. У сервиса понятный, приятный интерфейс, первый месяц пользоваться им можно совершенно бесплатно. Месячная подписка на казахстанские фильмы составляет 999 тенге, на мировое кино – 1290 тенге и 899 стоит в Dar Play музыка.

IT-компанию DAR, которая разработала стриминговую платформу, а в будущем обещает много продуктов, создал молодой предприниматель Алидар Утемуратов. Одним из главных вызовов для DAR Play он видит развитие в Казахстане культуры потребления. Отечественные пользователи привыкли слушать музыку бесплатно и также смотрят фильмы на пиратских сайтах. Это напрочь лишает авторов возможности зарабатывать. У DARа с музыкантами и кинематографистами партнерские отношения, и если вместе они приучат пользователей платить за контент, выиграют все.

DAR Play работает по принципу Apple Music и Netflix. Последнему удалось не просто воспитать свою аудиторию, но стать мировым гигантом с огромной армией фанатов. Американский стриминг-сервис начинался скромно в 1997 году с небольшого магазина проката фильмов, с офисом в 30 человек и репертуаром из 925 DVD. После этого долгое время платформа работала как онлайн-прокат, а в 2007 году предоставила пользователям революционную услугу –возможность просмотра фильмов через интернет (стриминг).

Cегодня Netflix доступен в каждой точке Земного шара, за исключением Китая, Северной Кореи, Сирии и полуострова Крым, и переманивает на работу лучших сотрудников голливудских студий. Одна из последних кадровых побед – Тара Флинн, покинувшая ради сервиса должность вице-президента по творческим задачам 21st Century Fox. После 19 увольнений глава Fox 21 Televison Studios Берт Салк назвал Netflix «врагом народа номер один», компанию обвинили в агрессивном хедхантинге и подали иск в суд. Немалое раздражение конкурентов Netflix вызывает подача – выпуск сезонов целиком. Президент оригинального программирования и контента AMC Джоэль Стиллерман ("Ходячие мертвецы") в отчаянии даже назвал перерыв между эпизодами "культурной ценностью". Но зрители с большими телевизионными боссами не согласны, 70% пользователей предпочитают смотреть сезоны целиком, а такой метод просмотра получил название binge-watching.

Какую стратегию развития выберет казахстанская компания, пока сказать трудно. Но шансы поменять неискушенный казахстанский рынок у нее есть. По официальным данным, в пятерке самых просматриваемых фильмов в Казахстане – четыре отечественного производства. Кинотеатров в стране – мало, подключиться к интернету где-нибудь в глубинке проще, чем сходить в кино. Потребность в казахстанском продукте у пользователей большая. Это и есть главное преимущество. Сейчас в базе DAR Play доступно 19 тыс. единиц видеоконтента и 2,2 миллиона аудио. К концу года авторы обещают до 310 казахстанских фильмов и 6000 песен. Почти каждая международная премьера будет доступна в DAR одновременно с официальным релизом.

Сейчас компания ведет переговоры с киностудией «Казахфильм». Это значит, что в скором времени в интернете легально появятся новые и старые фильмы. DAR получил право на творчество Батырхана Шукенова, также компания работает с Галымжаном Молданазаром, их песни уже можно послушать в приложении. Немалый успех DAR может принести сотрудничество с вайнерами и создание собственного контента.

Сегодня Netflix наступает на Голливуд, и скептики уверены, стриминг "обескровит" американскую киноиндустрию. В Казахстане Голливуда нет, но есть очень консервативное, даже архаичное телевидение. И если вдруг авторы DAR решат действовать напористо, оно на пути нового медиаканала может стать первой жертвой. Но переживать тут не о чем. Высокая конкуренция всегда ведет к качественному контенту. А именно его казахстанскому зрителю и не хватает.

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Приложение доступно для скачивания в Apple Store и Google Play.