Сумасшедшие пробки: три нестандартных решения

Подземные тоннели Илона Маска

Мечтатель и футурист Илон Маск как-то выдвинул идею пробурить тоннель от пригорода до центра Лос-Анджелеса. Кажется безумием, но именно Маск построил рабочий электрический автомобиль, посадил ракету и собирается отправить людей на Марс. Совсем недавно бурильная компания Илона показала видео нового проекта – дорожное движение по городу в трех плоскостях. Автомобиль спускается в глубокий туннель на специальной платформе. На ней же перемещается со скоростью 124 мили в час. В теории это должно решить вопрос пробок и заторов в крупных городах. На практике, конечно, не без трудностей: "Перед планом с бурами стоит множество задач. Политические, логистические и ценовые. Решение лежит в правильной ценовой политике. Если выставить пошлину на самые популярные, центральные дороги, то люди начнут пользоваться альтернативными, пустыми маршрутами", – говорит доцент по городскому планированию университета UCLA Майкл Мэнвилл.

Летающие такси "Лилиум"

Чуть больше недели назад свой первый успешный полет совершил электрический летающий автомобиль. Немецкая компания "Лилиум" позиционирует свой проект как дешевую альтернативу архаичным методам передвижения. Эксплуатация электрического летающего автомобиля значительно дешевле обычной машины. После успешных тестов компания наметила создание пятиместного аппарата, который сможет работать в качестве аэротакси. Планируется составить серьезную конкуренцию Uber и Lyft. Энергоэффективность и компактность дизайна позволяют снизить стоимость средней поездки. А высокая скорость движения (до 300 км/ч) заставят даже автолюбителей оставить свою машину. Летающие авто будут размещаться на небольших летных площадках размером с обычную парковку.

Беспилотные автомобили Google

Разработки в области беспилотных автомобилей ведутся с 2010 года. На сегодняшний день многие прототипы полностью автономны и работают без помощи водителя. Они не имеют ни руля, ни педалей. Сама система еще, конечно, далека от совершенства. Бывали случаи, когда автомобиль не распознавал красный сигнал светофора и не различал пешеходов. Но Google считает, что проблемы будут решены к 2020 году и беспилотники уже будут в эксплуатации. Автономность целиком исключает возможность человеческой ошибки. Постоянное движение по принципу такси устраняет надобность в парковочных местах. А компьютер всегда будет избирать наиболее оптимальный маршрут движения. Все это позволит разгрузить дороги и избавиться от надоедливых пробок и трагических аварий.