Черно-белая камера за $50 000

За $50 000 можно купить новый автомобиль или небольшую квартиру. Компания Phase One предлагает за эту сумму камеру, снимающую только черно-белые фотографии. В стоимость не включены объективы.

В IQ3 100MP Achromatic отсутствует цветовой фильтр Байера, привычный для цифровых камер. Производитель считает, что без него сенсор камеры лучше фокусируется на детализации, тенях и свете. Phase One хотели запечатлеть "вневременность" черно-белой фотографии и помочь проявить "чистую творческую экспрессию". Марк Селигер, Джоель Тжинтжелаар и Стив Гослинг – яркие представители жанра, вдохновившие проект.

Компания проводит четкую грань между понятиями монохромных цветов и ахроматических (белый, черный и все серые). Последние позволяют каждому пикселю отражать тон и свет наиболее точно. IQ3 100MP Achromatic считается самой светочувствительной камерой в мире, ISO выводится до 51,200. Фотокамера оснащена сенсором CMOS в 101 мегапиксель. Также встроен Wi-Fi для передачи данных и сенсорный экран.