Хорошо забытое старое

Легендарная Nokia 3310 возвращается. В Барселоне на выставке MWC-2017 компания HMD Global показала обновленную версию кнопочного телефона

Обновленная модель Nokia 3310 имеет весьма скромные для современного телефона характеристики: 2,4-дюймовый цветной экран и камеру с разрешением 2 мегапикселя, но, как отмечает HMD Global, простота и есть главное достоинство телефона. На телефоне оставили культовую игру "Змейка" и ностальгические для многих рингтоны. Да, в телефоне попрежнему нет модуля Wi-Fi, поддержки 3G или спутниковой навигации GPS, но есть две SIM-карты. Обмен информацией между устройствами происходит по старинке – через Bluetooth 3.0.

Автономность – еще одна сильная сторона новой Nokia 3310 наряду с простотой и прочностью. По данным производителя, в режиме ожидания батареи хватает на 25 дней в режиме разговора – на 22 часа, в режиме воспроизведения звукозаписей – на 51 час. Телефон будет доступен в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем. Розничная цена новой Nokia 3310 составит в среднем 49 евро.