Вернуться в спортивный режим после праздников и ленивого января станет проще благодаря новой коллекции adidas by Stella McCartney. В этом сезоне спортивный бренд и британский дизайнер выпустили расширенную коллекцию одежды для занятий спортом. Она включает в себя линейку беговую, велосипедную, плавательную и тренировочную.
Успех коллекций adidas by Stella McCartney заключается в дизайне и спортивных технологиях. Так, в одежде для бега используется специальная дышащая ткань, в легинсах появились специальные компрессионные вставки, которые поддерживают мышцы. Для тех, кто предпочитает бегать в темное время суток, в коллекцию включили специальные кепки из светоотражающего материала. В линейке для плавания есть традиционные купальники из ткани устойчивой к хлорке и водоотталкивающая куртка.
От спорта в новом сезоне не убежать, поэтому, на старт!
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