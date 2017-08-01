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Жизнь / Спорт

Казахстанская спортсменка Дина Шаймерденова преодолела Iron Man за 13 часов

Сильный дебют Дины Шаймерденовой, несмотря на серьезные травмы

Казахстанская спортсменка Дина Шаймерденова преодолела Iron Man за 13 часов

На днях в Цюрихе прошли соревнования Ironman. Это целая серия состязаний по триатлону на длинную дистанцию. В одной гонке три этапа: заплыв на 3,8 километра, заезд на велосипеде на 180 километров и марафонский забег на 42 километра. Чтобы было понятнее, это все без перерыва. Ironman по праву считается одним из сложнейших состязаний в мире. Бытует мнение, что именно эти соревнования стали основой для современной формы триатлона.

Дина Шаймерденова, спортсменка из Казахстана – дочь одного из лучших советских хоккеистов на траве Саяна Шаймерденова. Дина приняла участие в Ironman и преодолела дистанцию, несмотря на травму: "Гонка была непростой, особенно сложно дался велоэтап, но в целом я довольна результатом своего первого выступления. За две недели до старта во время тренировки я упала с велосипеда и получила травму, после небольшого хирургического вмешательства продолжила тренировки", – рассказала спортсменка порталу vesti.kz.  Во время подготовки к Ironman Дина переплыла пролив Босфор.

В этом году в соревнованиях участвовали четыре атлета из Казахстана, каждый из которых пересек финишную черту. Лучшее время показал Павел Артюшенко – 10 часов, 40 минут и 8 секунд.

 

 

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