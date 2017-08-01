Казахстанская спортсменка Дина Шаймерденова преодолела Iron Man за 13 часов

На днях в Цюрихе прошли соревнования Ironman. Это целая серия состязаний по триатлону на длинную дистанцию. В одной гонке три этапа: заплыв на 3,8 километра, заезд на велосипеде на 180 километров и марафонский забег на 42 километра. Чтобы было понятнее, это все без перерыва. Ironman по праву считается одним из сложнейших состязаний в мире. Бытует мнение, что именно эти соревнования стали основой для современной формы триатлона.

Дина Шаймерденова, спортсменка из Казахстана – дочь одного из лучших советских хоккеистов на траве Саяна Шаймерденова. Дина приняла участие в Ironman и преодолела дистанцию, несмотря на травму: "Гонка была непростой, особенно сложно дался велоэтап, но в целом я довольна результатом своего первого выступления. За две недели до старта во время тренировки я упала с велосипеда и получила травму, после небольшого хирургического вмешательства продолжила тренировки", – рассказала спортсменка порталу vesti.kz. Во время подготовки к Ironman Дина переплыла пролив Босфор.

В этом году в соревнованиях участвовали четыре атлета из Казахстана, каждый из которых пересек финишную черту. Лучшее время показал Павел Артюшенко – 10 часов, 40 минут и 8 секунд.