Original is never finished

adidas Originals запустил глобальную кампанию с представителями уличной культуры, которая посвящена бессмертию оригинальности

Новая кампания adidas Originals вышла под названием Original is never finished. В ней бренд показывает ярких представителей из мира моды, музыки, искусства. С их же помощью adidas Originals обращается в молодому поколению, используя слоган кампании "Оригинальность не имеет границ", чтобы вдохновить их на новые проявления своей креативности. Короткометражный фильм построен на ремиксе культовой песни Фрэнка Синатры - My Way.