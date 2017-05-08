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Геннадий Головкин сразится с Саулем Альваресом
После разгромной победы Сауля над Чавесом-младшим
В эту субботу должно было случится великое мексиканское противостояние – бой Сауля "Канело" Альвареса против Хулио Сесара Чавеса-младшего. Несмотря на свой рост, Чавес не смог противостоять рыжему мексиканцу. В итоге, бой закончился единогласным решением судей в пользу Альвареса.
В интервью после боя Альварес заявил: "Головкин, ты следующий мой друг". Дождавшись появления Головкина на ринге, боксеры договорились о поединке. Самый громкий матч последних десяти лет пройдет 16 сентября.
"Я очень рад этому бою. Думаю, это будет совершенно другая история. В сентябре вас ждет #bigdramashow. Я готов", – прокомментировал будущий бой казахстанский чемпион. Ждем, затаив дыхание.
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