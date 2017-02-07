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ASOS будет создавать одежду для британских паралимпийцев вплоть до 2020 года

ASOS известен как один из крупнейших онлайн-ритейлеров мира. В ассортименте магазина представлены 850 брендов, включая несколько собственных линий, над которыми работает команда дизайнеров ASOS. Она создает для онлайн-магазина самый широкий ассортимент товаров: от маек и кроссовок до свадебных нарядов. В прошлом году дизайнеры ASOS вышли на совершенно иной масштаб, разработав одежду для британских спортсменов к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Как и в 2012 году, за создание спортивной униформы отвечала Стелла МакКартни, команда ASOS – за наряды для формальных и торжественных выходов.

Накануне вечером ASOS подтвердил продление контракта с Британской паралимпийской ассоциацией до 2020 года. Это означает, что команда ASOS создаст одежду для более чем 300 английских спортсменов еще для двух паралимпиад: зимней в Пхенчхане 2018 года и летней в Токио 2020 года.

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