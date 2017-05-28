Розовый ананас и черный-черный кофе: Два новых фуд-тренда

В некоторых кофейнях Мельбурна, Парижа и Роттердама стали готовить необычный кофе – черный-черный латте, который шутя называют готическим. Напиток максимально полезный – без кофеина, на миндальном или кокосовом молоке и с активированным углем. Именно последний придает латте насыщенный серо-черный оттенок. Польза от такого латте действительно есть, активированный уголь – самый известный абсорбент. Он помогает при проблемах пищеварения, выводит из организма токсины и улучшает состояние кожи. Однако бариста не рекомендуют злоупотреблять черным латте, каким бы полезным ни был напиток. Норма – две чашки в неделю.

Еще один необычный фуд-тренд – розовый ананас в оттенке Millenial Pink (микс насыщенно-розового и бежевого цветов). Розовый фрукт был создан еще в 2005 году путем гибридизации и добавления пигмента ликопина, который можно обнаружить в помидорах и арбузах. На рынок необычные ананасы ввела компания Del Monte, которая выращивает их в Коста-Рике. По словам Del Monte, благодаря идеальному климату и гибридизации фрукт получается гораздо слаще своего оригинала.