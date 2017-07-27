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Пирожок из "Игры престолов" открыл пекарню
Хлеб в форме лютоволка
Горячий Пирожок – невинный, добрый персонаж "Игры престолов" а в жизни Бен Хоуки – хороший пекарь. На днях он открыл настоящую пекарню в стиле "Игры престолов" и назвал ее "You Know Nothing John Dough". Это ирония над знаменитой фразой "Ничего ты не знаешь, Джон Сноу" – слово dough (тесто) созвучно с фамилией короля Севера – Сноу.
Пирожок несколько раз передавал Арье хлеб в форме лютоволка. Теперь у каждого желающего есть шанс попробовать знаменитую выпечку. Пекарня находится в Лондоне и работает через сервис доставки Deliveroo. Одна буханка обойдется в $1, 30. Пирожок выпекает кукурузный хлеб из цельнозерновой муки с добавлением цедры апельсина. Его лучше употреблять слегка теплым с мягким маслом.
"Лютоволк" Пирожка пользуется спросом у фанатов "Игры престолов", и люди постоянно спрашивают меня, в чем секрет. Я не могу его раскрыть, но клиенты Deliveroo могут попробовать угадать сами. Для этого даже не нужно идти по опасному Королевскому Тракту".
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