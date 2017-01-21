Гид "Мишлен" – самый влиятельный и знаменитый рейтинг ресторанов из всех существующих в наши дни, гарантирующий отменное качество блюд, напитков, общей атмосферы ресторана и обслуживания. Рекордсмен гида – отельная сеть Mandarin Oriental. В ее управлении находятся 12 ресторанов, отмеченных 18 звездами "Мишлен" – это больше, чем у любой другой отельной группы в мире. Большинство ресторанов находится в Азии – четыре в Гонконге, один в Шанхае и три в Токио, городе-рекордсмене по количеству мест, отмеченных гидом. Всего три находятся в Европе, но зато каждый ресторан имеет две звезды.
Mandarin Oriental, Гонконг
Pierre – две звезды
Mandarin Grill + Bar – одна звезда
Man Wah – одна звезда
The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг
Amber – две звезды
Mandarin Oriental Pudong, Шанхай
Yong Yi Ting – одна звезда
Mandarin Oriental, Токио
Signature – одна звезда
Sense – одна звезда
Tapas Molecular Bar – одна звезда
Mandarin Oriental, Барселона
Moments – две звезды
Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон
Dinner – две звезды
Mandarin Oriental, Милан
Seta – две звезды