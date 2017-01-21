12 ресторанов по всему миру

12 ресторанов отельной сети Mandarin Oriental внесены в "Красный гид "Мишлен" – рассказываем, в каких из них стоит побывать

Гид "Мишлен" – самый влиятельный и знаменитый рейтинг ресторанов из всех существующих в наши дни, гарантирующий отменное качество блюд, напитков, общей атмосферы ресторана и обслуживания. Рекордсмен гида – отельная сеть Mandarin Oriental. В ее управлении находятся 12 ресторанов, отмеченных 18 звездами "Мишлен" – это больше, чем у любой другой отельной группы в мире. Большинство ресторанов находится в Азии – четыре в Гонконге, один в Шанхае и три в Токио, городе-рекордсмене по количеству мест, отмеченных гидом. Всего три находятся в Европе, но зато каждый ресторан имеет две звезды.

Mandarin Oriental, Гонконг

Pierre – две звезды

Mandarin Grill + Bar – одна звезда

Man Wah – одна звезда

The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг

Amber – две звезды

Mandarin Oriental Pudong, Шанхай

Yong Yi Ting – одна звезда

Mandarin Oriental, Токио

Signature – одна звезда

Sense – одна звезда

Tapas Molecular Bar – одна звезда

Mandarin Oriental, Барселона

Moments – две звезды

Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон

Dinner – две звезды

Mandarin Oriental, Милан

Seta – две звезды