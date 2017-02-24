Выбор Buro 24/7: Цветочный бутик Floret

Цветы Алматы

В феврале магазину Floret исполняется два года, в честь этого рассказываем об одном из лучших цветочных бутиков в Алматы

Floret относится к тому небольшому кругу цветочных магазинов, в которых подходят к своему делу со здоровым перфекционизмом, а во главу угла ставят качество работы и честность отношений с клиентами. Флористы беседуют с каждым заказчиком, узнают его историю и вкусы, и только потом составляют букет. Предпочтения постоянных клиентов помнят наизусть.

Цветы во Floret любят искренне: флористы бутика говорят о цветах с нежностью и увлеченностью в голосе, а на деле доказывают любовь тщательным уходом за растениями. После скорой доставки из Голландии, Кении и Эквадора все цветы насыщают витаминами и хранят в производственном холодильнике при оптимальной температуре от 4 до 8 градусов Цельсия. А после покупки консультируют клиентов по правильному уходу за цветами: следить за стерильной чистотой вазы, избегать сквозняков, регулярно менять воду и насыщать ее витаминами. Они продлевают жизнь цветов до двух-трех недель и идут в подарок к каждому заказу. Сервис, образование и особое внимание к стилю композиций – вот что отличает цветочный бутик от обычного киоска.

Самые популярные запросы среди алматинских клиентов на протяжении всех двух лет работы бутика – это композиции в "шляпных цилиндрах" и пышные букеты в нежной цветовой гамме, которые можно увидеть тут. Случаются и необычные заказы. Например, найти ландыши зимой. Находят. Чтобы избежать повторений, каждую неделю в бутик заказывают по новому цветку и добавляют его к классическим букетам. Есть и постоянные композиции. Их можно найти на сайте бутика, запуск которого приурочили к двухлетней годовщине Floret.

Адрес: цветочный бутик "Floret", ул. Богенбай батыра, 142, БЦ "Kaisar Tower" (уг. ул. Чайковского).