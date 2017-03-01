Весенняя весточка: Коллаборация La Flore x Babor

C 3 по 8 марта

К весенним праздникам компания La Flore объявила о своей первой коллаборации - с косметическим брендом Babor

La Flore и Babor вывели свою формулу счастья на эту весну - сияющая кожа, свежие цветы дома и прекрасное настроение. Результатом совместной работы стала праздничная акция, в рамках которой все девушки при покупке букетов цветов получат подарок в виде beauty box от косметического бренда Babor.

В "коробочку красоты" вошли патчи для глаз, а также суперувлажняющие сыворотка и крем для лица. Все средства представлены в мини-версиях, поэтому их легко брать с собой в путешествия. Акция стартует 3 марта и продлится до 8 марта. В подарок LaFlore предлагает, как свои классические букеты, так и совершенно новые - из весенней коллекции Charmant, познакомиться с которой до покупки можно на официальном сайте компании.