Подарок себе и любимым

Если вы еще не знаете, где и как провести 14 февраля, у The Ritz-Carlton Almaty для вас есть отличное предложение

Как провести день святого Валентина? Этот вопрос ежегодно встает перед каждой парой - вне зависимости от того, сколько времени вы провели вместе. Специально по этому случаю The Ritz-Carlton, Almaty подготовил особую программу ко дню всех влюбленных - предложение Be My Valentine и праздничное меню из трех сетов от шеф-повара мирового класса Лорана Туронделя.

Начать вечер лучше всего с ужина в LT Bar& Grill. У Лорана Туронделя подготовлены три специальных сет-меню в честь дня всех влюбленных: Sweetheart, Heart Beat и Forever Love. В каждое меню входят суши, черная треска с Аляски, филе-миньон из говядины Black Angus и десерт из черного шоколада с соленой карамелью – гостям ресторана обещают настоящее гастрономическое удовольствие. Сюрприз - особое домашнее вино.

Отличным продолжением праздника может стать ночь в The Ritz-Carlton, Almaty. Воспользовавшись пакетом Be My Valentine, вы получаете проживание в течение одной ночи в номере deluxe, завтрак в ресторане VISTA, два бокала шампанского по прибытию и шведский стол в честь дня святого Валентина с игристым вином и коктейлями. Но самая приятная часть - это поздний check-out до 15:00, который позволит насладиться праздничным утром без спешки.





Источник: http://www.buro247.kz/lifestyle/news/gastronomicheskiy-den-svyatogo-valentina-v-esentai-mall-i-the-ritz-carlton-almaty.html