Объект желания: Стол riva 1920

Из дерева, которому 50 тысяч лет

Смотрим, как выглядит обеденный стол Riva 1920 из 50000-летнего дерева

Каури - одни из самых старых деревьев в мире. Добывают его в торфяных болотах Новой Зеландии, в которых стволы сохранились в неизменном виде на целых 50 000 лет с Ледникового периода. До падения в новозеландские болота деревья каури росли 2000 лет и достигли средней высоты 60 м.

Добыча одного дерева каури затратна по времени и финансам, к тому же технически трудноосуществима. Все эти факторы делают дерево каури одним из редчайших материалов в мире и особенно интересным для производителей ценной мебели. Сегодня стоимость каждого изделия из ствола каури превышает несколько десятков тысяч долларов. Так, письменный стол Ancientwood 2014 года из ствола 50000-летнего дерева оценили в $100 000.

Новейший предмет мебели из дерева каури - обеденный стол от итальянской фирмы Riva 1920, который удостоился звания одной из лучших дизайнерских работ прошлого года по версии Interior Design Magazine. Столешница Riva 1920 выполнена из необработанных частей ствола каури, установленных в специальную смолу, которая сможет сохранить структура дерева неизменной на протяжении еще многих лет.

Стоимость стола Riva 1920 из дерева каури остается неизвестной.