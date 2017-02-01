Новое место в Алматы: Концепт-стор Synesthezia

Старые друзья в новом месте

В прошедшие выходные на "Недельке" открылось новое концептуальное пространство, объединившее всех старых знакомых – цветочный магазин "Гулдер", винтажный бутик Devour, студию изделий из дерева #pepelsneg и магазин винила и журналов "Букла"

Синестезия – это особый способ восприятия, при котором некоторые явления или предметы непроизвольно наделяются дополнительными качествами. Лучше всего это ощущение передается выражением "видеть звуки и слышать буквы". Такое необычное описание для себя придумала группа молодых предпринимателей из Алматы, каждый из которых занимается нишевым, но очень важным делом. Идея собрать под одной крышей сразу несколько творческих предпринимателей пришла в голову основательницам цветочного бутика "Гулдер" и студии оформления Something Else Дарье Климовой и Ксении Шенцовой. Помещение также было выбрано неслучайно – на "Недельке", в негласном центре культурной жизни старой Алма-Аты. Рядом, буквально через стену, расположено еще одно пространство – Aurora Space, где часто проводятся музыкальные вечера и концерты.

Создатели студии флористики Ксюша и Даша были первыми, кто заехал в это пространство. К открытию нового цветочного магазина они шли долго, продумывали идею и концепт пространства. С открытия первого бутика в "Уй 54" прошло много времени, команда флористов расширилась. Но основная задумка остается прежней – не делать одинаковых букетов, подбирать каждый букет отдельно для каждого покупателя, выбирать цветы на основе предпочтений человека, которому будет подарен букет. Флористика – сродни психологии, и этого правила в магазине придерживаются всегда.





Источник: http://www.buro247.kz/lifestyle/design/v-almaty-poyavilsya-tvorcheskiy-klaster-yy-54.html

Еще один магазин, также раньше располагавшийся в "Уй 54", но теперь переехавший в Synesthezia – "Букла". В "Букле" собраны самые известные альтернативные журналы о стиле, искусстве, моде и дизайне, а также отличная коллекция виниловых пластинок.

Выбор изданий тут очень разнообразный, на любой вкус – Dazed, Another и Dust,Kinfolk, Tatlin, Gather, Wallpaper, Prime Russian Magazine, "Эрмитаж", и это далеко не все издания, которыми пестрят витрины нового магазина. Есть и книги – множество изданий о городе, архитектуре, дизайне, еде, урбанистике, моде и музыке и даже философские трактаты Сьюзан Сонтаг и дневники Энди Уорхола.

Среди новичков – магазин винтажной одежды Devour. До этого момента у основательниц бутика не было возможности выставляться в постоянном месте, девушки довольствовались временными площадками. Сейчас же найти Devour можно в Synesthezia. Основательницы бутика Майя и Анель – ярые поклонницы винтажной культуры. Они познакомились в Барселоне, где им и пришла идея создать проект, который бы привнес винтажную культуру в Казахстан. Вещи собирали по всей Европе. Пальто Burberry, классические Levi's 501, потертые кожаные куртки и платья в цветочек – все по очень привлекательным ценам.

Еще один постоялец нового концепт-стора – галерея изделия из дерева #pepelsneg. Основательница pepelsneg Лейла Сарсембаева начала работать с деревом пару лет назад. Изделия получаются шероховатыми, сделанными не по стандартам, а потому уникальными. На каждом стуле или столешнице виден отпечаток ручной работы. В самом магазине представлены лишь несколько изделий, включая массивный обеденный стол со стульями, но на месте можно будет заказать что-то новое и связаться с самой Лейлой.

Адрес: ул. Жамбыла, 55/57, возле фонтана "Неделька"





Источник: http://www.buro247.kz/lifestyle/our-choice/novoe-mesto-v-almaty-shourum-izdeliy-iz-dereva.html





Источник: http://www.buro247.kz/events/photo-reports/gde-pokupat-vintazh-v-almaty-pop-up-magazin-devour-vintazh-meni.html





Источник: http://www.buro247.kz/lifestyle/news/novoe-mesto-na-karte-almaty-myzikalnyi-magazin-bykla.html





Источник: http://www.buro247.kz/lifestyle/our-choice/alternativnyy-dosug-4-novykh-kulturnykh-prostranstv-almaty.html