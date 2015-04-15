Из Финляндии, Исландии, Швеции и Швейцарии

@alexstrohl

Один из самых популярных travel-фотографов мира Алекс Строл (1,6 миллиона подписчиков в Instagram) на протяжении всего года снимает заснеженные горы и туманные побережья. Среди излюбленных мест для съемок – ландшафты Северной Европы, ледники Аляски и американские леса. Независимый фотограф снимает не только для себя, но и для Google, Apple, Canon, Facebook, Microsoft и министерства туризма Канады.

Фото опубликовано Alex Strohl (@alexstrohl) Сен 30 2016 в 9:10 PDT

@johnbozinov

Главные герои снимков Джона Бозинова – пингвины, тюлени, моржи и белые медведи. Помимо кадров с милыми обитателями Севера Бозинов регулярно делится в Instagram советами о том, что брать в качестве экипировки: от самых теплых парок и шерстяных носков до биноклей и надежного оборудования для камеры.

Фото опубликовано john bozinov (@johnbozinov) Июн 3 2016 в 6:34 PDT

@kpunkka

Даже чаще, чем северные ландшафты, в Instagram финского фотографа Конста Пункка попадают их обитатели: белки, лисы, медведи и совы. Их фотограф снимает чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, а из своей недавней поездки в Чили привез снимки горных лам и пумы.

Фото опубликовано Konsta Punkka (@kpunkka) Ноя 10 2016 в 10:03 PST

@dansmoe

В Instagram финского фотографа Дэниела Тайпале есть все, за что любят travel-фотографию, – заснеженные леса, живописные закаты, зеркально чистые озера, туманные леса и горы, укутанные облаками, в своем естественном виде, без лишних фильтров и магии Photoshop.

Фото опубликовано Daniel Taipale (@dansmoe) Дек 5 2016 в 8:34 PST

@janni.la

У Джанни Лааксо почти не встречается заснеженных пейзажей. Чаще в объектив фотографа попадают английские леса, горы Лапландии (родина Санта-Клауса) и часовни Швейцарии. Хотя больше всего аккаунт подкупает снимками с прогулок диких оленят.

Фото опубликовано Janni Laakso (@janni.la) Окт 21 2016 в 4:24 PDT

@alliemtaylor

Исландия – одно из самых популярных направлений среди travel-фотографов со всего мира. В Instagram Александры Тейлор – знаменитое северное сияние, водопады, за которыми по легендам викинги прячут свое золото, узкие ручейки, обрывистые побережья, одинокие дома на холмах. Не обходится фотограф и без скейтбординга по пустынным дорогам, как в "Невероятной жизни Уолтера Митти".

Фото опубликовано Alexandra Taylor (@alliemtaylor) Дек 16 2016 в 12:35 PST

@Eevamakinen

В объективе фотографа Ивы Макинен любой пейзаж принимает таинственный кинематографичный вид. Полярное сияние на ее снимках – как утерянная сцена из "Прибытия", а путешествие двоих на красной лодке по озеру отсылает к работам Уэса Андерсона. Периодически в объектив Макинен попадают олени и киты.

Фото опубликовано Eeva Mäkinen (@eevamakinen) Янв 13 2016 в 10:51 PST

@wisslaren

Шведский фотограф Кристофер Коллин в своем Instagram-аккаунте (1,3 миллиона подписчиков) уделяет внимание не только природным ландшафтам Севера. Узкие улочки Стокгольма в снегу, витрины магазинов с елочными игрушками и местные жители, присматривающие за голубями, занимают центральное место на снимках Коллина, глядя на которые мгновенно заряжаешься новогодним настроением.

Фото опубликовано Christoffer Collin (@wisslaren) Ноя 15 2016 в 5:21 PST

@nicolehunziker

Швейцарский travel-фотограф Николь Ханзикер выкладывает в свой Instagram снимки с прогулок по высокогорным цветочным полянам и отвесным мостам над живописными лесами, исландские водопады и швейцарские деревни, затерявшиеся посреди зеленых лесов. И хотя Ханзикер чаще всего снимает заснеженные районы, холодом от снимков фотографа не веет – все благодаря приятным теплым оттенкам. В перерывах между фотографиями лесов и озер Швейцарии можно увидеть закадровые снимки. Например, из джакузи с видом на горные вершины.

Фото опубликовано Nicole Hunziker (@nicolehunziker) Апр 15 2015 в 7:51 PDT

@teppotirkkonen

Фотографии финского travel-фотографа Теппо Тиркконена больше напоминают экранизацию выдуманной сказки о приключениях на Севере – деревянный корабль, вышедший в большое плавание, деревья сюрреалистичных форм, соответствующая пастельная палитра.