Увлекающимся персонам

Кафф Repossi, стальной кастет Ambush, Leather 16 от Tom Ford, пластинка с саундтреком Stranger Things, легкая камера Sony RX100 V и многое другое. Как угодить гикам, путешественникам, спортсменам, бьюти-маньякам и модникам? Для удобства мы разделили подарки по интересам. Долго гадать не будете и точно не ошибетесь

ГикАм

Фильмы о супергероях ставят рекорды по кассовым сборам, индустрия видеоигр признана одной из самых прибыльных в мире, а кумиром подростков стал основатель Tesla Motors и SpaceX Илон Маск. Сегодня культура гиков обрела массовый характер, что одновременно облегчает и усложняет задачу в выборе подарка другу, который ждет вторую часть The Last of Us и сиквел "Бегущего по лезвию".

Пластинка с саундтреком Stranger Things, выпущенная лимитированным тиражом, приставка Nintendo или новенькая PS4 Pro, беспроводные наушники с автоматическим шумоподавлением Sony. Wish-лист гика выглядит примерно так:

МодНИКАМ

Худи Vetements, футболки Gosha Rubchinskyi и кроссовки Yeezy оставьте для других праздников. Новый год – это, в первую очередь, атмосфера. А вот от бриллиантовых Rolex Pearlmaster 39, найденных под елкой, плачут как в сентиментальных роликах John Lewis. Слезу счастья fashion victim гарантируют также кафф Repossi, стальной кастет Ambush. Как альтернатива – портфель Berluti из настоящей кожи, мини-версия сумки Lady Dior и кроссовки-сабо с перьями Christopher Kane.

БьютиГоликам

Все знают, духи в подарок – дурной тон, исключение может составить разве что новый кожаный аромат Leather 16 от Tom Ford. Зато подарочные наборы с каждым годом становятся только лучше: больше никаких гелей для душа и мыла в форме розочек. В 2016 году подарочные наборы выпускает большинство косметических брендов. Можно найти все: от коллекции косметики Виктории Бекхэм для Estee Lauder до универсального набора по уходу от Aesop.

Если стоит задача удивить бьюти-маньяка со стажем, подарочным сертификатом или классической помадой не обойтись. Обратите внимание на новинки: "совершенный" фен Dyson Supersonic и мерцающую пудру Guerlain с нотками знаменитого аромата Shalimar Souffle de Parfum. Фанатам контуринга и стробинга лучше всего подойдет палетка из хайлайтера и бронзера из коллекции M.A.C, посвященной "Щелкунчику". Поклонницам экспериментов – набор голографических топеров Lime Crime. Подарок, который точно пригодится после новогодних каникул, – набор масок для глубокого детокса от Magicstripes, он сочетает частицы глины и маски из микрофибры.

ПОКЛОННИКАМ ЗОЖ

Новый год – время для лучших сноубордов от Burton. Теннисистам круглый год нужны кроссовки, а фанатам утренних пробежек и кроссфитерам пригодятся спортивные часы с хронометром для точного отслеживания результатов. На выбор: демократичные Misfit и премиальные Suunto. Обладателям домашнего столика для пинг-понга – ракетки из натурального дерева, боксерам – коллекционная книга о Мухаммеде Али.

ПутешествЕННИКАМ

Главное правило при выборе подарка путешественнику – его функциональность. Мультиотвертка, ботинки Dr. Martens, вместительный рюкзак Battenwear и чемоданчик для часов Globe-Trotter вряд ли будут лежать без дела. Как и книга знаменитого путешественника Алистера Хамфриса с настоящими историями и советами о том, как преодолеть пустыню, реку или гору на машине, мотоцикле, лодке, велосипеде или пешком.

Если из всех путешествий друг привозит по несколько сотен фотографий, есть смысл подарить ему новую модель легковесной камеры Sony RX100 V. Шапка мореплавателя-документалиста Стива Зиссу из фильма Уэса Андерсона – уже классика. Зиссу брал ее с собой во все экспедиции и на красную ковровую дорожку.