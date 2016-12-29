It's Wine O'Clock: Выбираем вино для новогодней ночи

Много счастья и вина

Что пить в новогоднюю ночь: шампанское или игристое? Белое или красное? С чего лучше начать застолье и чем закончить, чтобы наутро не было мучительно больно? Вместе с сомелье Марком Столбовым мы собрали винную корзину к новогоднему столу с лучшими образцами

Для человека неискушенного вопрос выбора шампанского и вина – крайне сложный. Особенно в период предновогодней суеты, когда на изучение ассортимента просто нет времени. Как выбрать хорошее вино, если не знаешь всех нюансов? Где покупать? Посуше или послаще? С чего разумнее начинать застолье и чем лучше заканчивать? Разбираемся. Первое, что стоит запомнить: шампанским может называться только тот напиток, который производится в провинции Шампань. Все остальное – просекко, ламбруско, кава, креман, франчакорта – игристые вина. На вкус они гораздо проще шампанского, но и среди них есть достойные представители.

PROSECCO COL DE'SALICI, EXTRA DRY

В качестве аперитива и первого бокала за праздничным столом Марк Столбовой советует выбрать именно просекко. Это очень нежное и свежее игристое вино с выраженным фруктовым вкусом и сбалансированной кислотностью. Бокала будет достаточно, после лучше переходить непосредственно к шампанскому. Если застолье планируется продолжить им же, то с игристым хорошо сочетаются сыры и легкие закуски.

RUINART, BLANC DE BLANCS

Шампанское Ruinart Blanc de Blancs категории брют гораздо сложнее и интереснее по вкусу и ароматике, чем просекко. Цитрусовое, хорошо минерализованное и маслянистое шампанское обладает отличительной для всех сортов вин Шардоне нотой – выпечки. Это – бриоши, сливочные круассаны и поджаренные тосты. Лучше всего шампанское подходит к рыбным закускам и блюдам.

PROTOS, VERDEJO

Довольно популярное белое вино из Испании с приятным ароматом зеленого яблока, лимона и белых цветов. С активной кислотностью и длительным, слегка горьковатым послевкусием. Сочетание с едой: разумеется, морепропродукты, белая рыба, свежие и типичные для новогоднего стола салаты типа "оливье", овощная паста.

LOUIS LATOUR PINOT NOIR DE VALMOISSINE

Несложное красное вино из Бургундии. Особенно придется по вкусу тем, кто не любит или не привык к тельным (тяжелым) винам. Бархистый и шелковистый вкус с приятными танинами, обладает выраженным фруктовым и ягодным ароматом. Подойтет это Pinout Noir к мясу, но лучше сочетается с салатами из красных овощей.

HEREDEROS DEL MARQUES DE RISCAL RESERVA, RIOJA

Довольно тельное, плотное и богатое по ароматике и вкусу красное вино из Испании. Пряное, со специями, с выраженными нотами лакрицы, корицы, темных фруктов и черного перца, оно лучше всего подходит к тушеному и жареному мясу, гусю. За счет выдержки вина в дубовой бочке во вкусе присутствуют древесные ноты, а в аромате –ванили и кожи.

PRUNOTTO, MOSCATO D'ASTI

В случае, если застолье все-таки закончится десертом, в качестве дижестива отлично подойдет белое вино Prunotto Moscato d'Asti. Сладкое и плотное вино, с ароматом меда и белых цветов, с долгим послевкусием, гармонично сочетается с десертами из фруктов и ягод, выпечкой и тортами.