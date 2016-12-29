Для человека неискушенного вопрос выбора шампанского и вина – крайне сложный. Особенно в период предновогодней суеты, когда на изучение ассортимента просто нет времени. Как выбрать хорошее вино, если не знаешь всех нюансов? Где покупать? Посуше или послаще? С чего разумнее начинать застолье и чем лучше заканчивать? Разбираемся. Первое, что стоит запомнить: шампанским может называться только тот напиток, который производится в провинции Шампань. Все остальное – просекко, ламбруско, кава, креман, франчакорта – игристые вина. На вкус они гораздо проще шампанского, но и среди них есть достойные представители.

 

PROSECCO COL DE'SALICI, EXTRA DRY

В качестве аперитива и первого бокала за праздничным столом Марк Столбовой советует выбрать именно просекко. Это очень нежное и свежее игристое вино с выраженным фруктовым вкусом и сбалансированной кислотностью. Бокала будет достаточно, после лучше переходить непосредственно к шампанскому. Если застолье планируется продолжить им же, то с игристым хорошо сочетаются сыры и легкие закуски.

It's Wine O'Clock: Выбираем вино для новогодней ночи

 

RUINART, BLANC DE BLANCS

Шампанское Ruinart Blanc de Blancs категории брют гораздо сложнее и интереснее по вкусу и ароматике, чем просекко. Цитрусовое, хорошо минерализованное и маслянистое шампанское обладает отличительной для всех сортов вин Шардоне нотой – выпечки. Это – бриоши, сливочные круассаны и поджаренные тосты. Лучше всего шампанское подходит к рыбным закускам и блюдам.

It's Wine O'Clock: Выбираем вино для новогодней ночи

 

PROTOS, VERDEJO

Довольно популярное белое вино из Испании с приятным ароматом зеленого яблока, лимона и белых цветов. С активной кислотностью и длительным, слегка горьковатым послевкусием. Сочетание с едой: разумеется, морепропродукты, белая рыба, свежие и типичные для новогоднего стола салаты типа "оливье", овощная паста.

It's Wine O'Clock: Выбираем вино для новогодней ночи

 

LOUIS LATOUR PINOT NOIR DE VALMOISSINE

Несложное красное вино из Бургундии. Особенно придется по вкусу тем, кто не любит или не привык к тельным (тяжелым) винам. Бархистый и шелковистый вкус с приятными танинами, обладает выраженным фруктовым и ягодным ароматом. Подойтет это Pinout Noir к мясу, но лучше сочетается с салатами из красных овощей.

It's Wine O'Clock: Выбираем вино для новогодней ночи

 

HEREDEROS DEL MARQUES DE RISCAL RESERVA, RIOJA

Довольно тельное, плотное и богатое по ароматике и вкусу красное вино из Испании. Пряное, со специями, с выраженными нотами лакрицы, корицы, темных фруктов и черного перца, оно лучше всего подходит к тушеному и жареному мясу, гусю. За счет выдержки вина в дубовой бочке во вкусе присутствуют древесные ноты, а в аромате ванили и кожи.

It's Wine O'Clock: Выбираем вино для новогодней ночи

 

PRUNOTTO, MOSCATO D'ASTI

В случае, если застолье все-таки закончится десертом, в качестве дижестива отлично подойдет белое вино Prunotto Moscato d'Asti. Сладкое и плотное вино, с ароматом меда и белых цветов, с долгим послевкусием, гармонично сочетается с десертами из фруктов и ягод, выпечкой и тортами.

It's Wine O'Clock: Выбираем вино для новогодней ночи