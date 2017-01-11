Важные итоги

Сегодня Барак Обама произнес заключительную речь в качестве президента Америки, в которой затронул не только вопросы политики, но и темы равенства, свободы и важности образования. Приводим самые яркие его цитаты

Финальное выступление прошло в Чикаго. Этот город был выбран неслучайно – именнно здесь восемь лет назад Обама произнес одну из первых своих речей в качестве президента. Выступление стало последней возможностью для Барака резюмировать, чем именно запомнилось его правление для Соединенных Штатов Америки. Президент обратился ко всем американцам, включая тех, кто голосовал за Дональда Трампа, – поэтому его речь вышла далеко за пределы подведения политических итогов. "Для меня и Мишель Чикаго – это место, где все началось. Этот город показал нам всю силу и великодушие американского народа, – написал Обама на своей странице в Фейсбуке перед выступлением. – Поэтому мы возвращаемся туда, где все началось, чтобы выразить мою глубочайшую благодарность всем американцам. Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне – я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня".

"Каждый день, я учился у вас. Вы сделали меня лучше – как президента и как человека".

"Наши основатели сделали нам огромный подарок. Они подарили нам возможность добиваться своей мечты через пот, тяжелый труд и желание".

"Долгое лидерство Америки как государства было достигнуто путем непрекращающегося движения и постоянной веры в то, что мы можем это сделать".

"Наша молодость и драйв, наша открытость, наша безграничная способность рисковать и изобретать позволяет нам верить в то, что будущее за нами".

"Демократия никогда не смогла быть установлена, если бы каждый не был уверен в своем будущем".

"Двигаясь вперед, мы должны искоренять дискриминацию – при найме на работу, при сдаче жилья, образовании и судебной системе".

"Не позволяйте нам становиться теми людьми, которые уверены в том, что их мнение – это неоспоримый факт, вместо того, чтобы искать факты, основываясь на имеющиюхся доказательствах".

"Без активных действий сейчас наши дети не будут иметь времени, чтобы обсуждать... климатические изменения. Они будут заняты, пытаясь справиться с их последствиями".

"Америка – это государство великих ценностей. Поэтому я не приемлю дискриминации в сторону американцев-мусульман. Они такие же патриоты и так же любят Америку, как и все мы".

"Наша демократия находится под угрозой всякий раз, когда мы принимаем ее за должное. Ей нужны мы. Не только во время выборов, а каждый день".

"Мишель, на протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей. Ты была моим другом".

"Все вы, каждый из вас, кто жил и дышал во имя изменений, – только вы делаете Америку великой, и никто другой".