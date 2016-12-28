Made in Kazakhstan: Подарки от казахстанских дизайнеров

Игрушки, аксессуары, блокноты и косметика

Последние несколько лет мы наблюдаем развитие казахстанского дизайна. Местные ремесленники производят не только одежду и аксессуары, но и мебель, косметику, детские игрушки, осветительное приборы и многое другое. Несомненный плюс подарка с маркировкой "Мade in Kazakhstan" – что существует он всего лишь в нескольких экземплярах. Рассказываем, что дарить родным и любимым



Деревянная ваза SIMPLICITY

Вазы из дерева отличаются от тех, что сделаны из стекла и керамики – в основном они служат для сухоцветов и искусственных цветов. Чаще всего используются для декора. Выточенные из цельного деревянного массива (дуб и карагач) вазы имеют неглубокую выемку внутри. Сделанная вручную, каждая из них уникальна и существует в единственном экземпляре. Отличный подарок для тех, кто ценит кропотливую работу, минимализм и эстетику журнала Kinfolk. Найти можно в магазине Experimentarium.kz

Органическая косметика Mari Mari

Казахстанская марка Mari Mari cуществует уже несколько лет, и за это время полюбилась и бьюти-блогерам и обычным покупателям. Органическая и недорогая косметика стала очень востребована, и сейчас Mari Mari продается и в супермаркете Galmart, и в аптеках, и на сайте магазина ecodar.kz. В линейке представлены шампуни, бальзамы для волос, гели для душа, кремы для лица и тела. Приглянется тем, кто заботится об экологии, не любит парабены и синтетические ароматы.

Блокноты Tukanova

Рукодельными блокнотами сегодня никого не удивишь, но на работы мастера по скрапбукингу Таис Тукановой стоит обратить внимание. Девушка подходит к созданию каждого блокнота с предельной тщательностью, каждая ее работа посвящена отдельной теме. Таис не только оформляет обложки, но и вручную прорабатывает все внутренние страницы. Насколько насыщенным и красочным будет ваш блокнот, зависит от того, насколько подробно рассказать о своих привычках. Лучше всего у Таис получаются блокноты по теме супергероев вроде Бэтмена, Человека-Паука, Капитана Америка – девушка давно занимается косплеем и сама создает себе костюмы. Чаще всего Таис занимается изготовлением блокнотов на заказ, но иногда у нее остаются и нераспроданные экземпляры. Посмотреть и заказать работы можно у нее в аккаунте.

Подставка iDesk

iDesk – универсальная доска для всех гаджетов в доме, предназначенная для тех, кто давно мечтает навести порядок на рабочем столе. На iDesk расположены разъемы для 17-дюймового ноутбука, планшета и смартфона и проводов, а также специальный коврик для мыши. Как уверяют создатели, доска отлично справляется с такой проблемой, как перегрев. Гикам и любителям оригинальных приспособлений для дома, обязательно понравится. Искать в Experimentarium.kz

Меч и щит Cherry Papa

Чингиз Шакуров, создатель бренда "Вишневый папа", все игрушки в первую очередь пробует на себе. "Я знаю свой продукт. Я сам играю в свои игрушки. Делаю новый щит, беру его в руки, по спине мурашки, и бегаю с ним по мастерской, сражаясь с воображаемыми чудовищами", – рассказывает дизайнер. Наверное, поэтому деревянные щиты, мечи, пистолеты и шлемы пользуются популярностью, как у маленьких, так и взрослых покупателей. Наш выбор – набор для начинающего рыцаря (даже если ему уже за 30). Искать на meloman.kz

Игрушка из войлока "Тумар"

Войлочные изделия арт-группы "Тумар" только выглядят устрашающе, но на самом деле все игрушки этой серии – добрые духи степи. Их изготовлением занимаются ремесленники из Бишкека, которые в своих работах сочетают древние традиции валяния войлока и новые технологии производства, получая на выходе современный и экологичный продукт. Отличный подарок не только для детей, но и для взрослых – в качестве талисмана. По крайней мере для тех, кто в них верит. Искать на experimentarium.kz

Кулинарная книга "Вкусные сценарии"

Фактически Кира Майшева является дизайнером, но о платьях Pentatonica мы поговорим в другой раз. Ее книга "Вкусные сценарии" – идеальный гид, который поможет создать уютное и душевное застолье из любого праздника, будь то детский день рождения или пикник. Являясь фанатом вкусной и качественной еды, Кира понимает, какую важную роль играет правильная атмосфера при трапезе. Поэтому помимо рецептов в ее книги собраны рекомендации по самым разным вопросам – от оформления стола до музыки. Найти книгу можно на meloman.kz

Светильники Konstanta Lighting

Люстра или лампа – подарок необычный, но он может оказаться приятным сюрпризом для любителей функционального и комфортного дизайна. Достоинство светильников Konstanta Lightning в том, что они становятся органичной частью интерьера даже в тот момент, когда освещение не требуется. Искать в Experimentarium.kz