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Сиднейский театр оперы разработал проект совместно с Airbnb, благодаря которому пятеро счастливчиков смогут переночевать в самом театре совершенно бесплатно

Этот проект по неочевидному использованию здания призван популяризовать и демократизировать посещение спектаклей и оперных представлений, а также привлечь новых молодых посетителей. Партнером программы выступил сайт аренды жилья Airbnb. По задумке именно среди пользователей Airbnb пройдет розыгрыш пяти билетов, позволяющих провести одну ночь в культовом объекте архитектуры.

Специально к этому проекту будут подготовлены пять первоклассных люксовых сьютов Utzon, оформленных в скандинавском стиле. Окна каждого из них будут выходить на сиднейскую гавань. В дополнение к этому проекту планируется разработать и хостел в театре, который будет вмещать до 100 человек, но уже за плату. Правда, пока что проект проходит стадию утверждения.