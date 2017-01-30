К 20-й годовщине со дня смерти

Принцы Уильям и Гарри предложили установить в саду Кенсингтонского дворца памятник их матери, принцессе Диане

Со дня смерти принцессы Дианы прошло 20 лет. За это время было опубликовано несколько документальных и художественных фильмов, а также книг, посвященных принцессе. Сыновья Дианы - герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри - решили, что пришло время увековечивать их мать на территории Кенсингтонского дворца. Братья предложили установить памятник Диане. Инициативу поддержала королева Елизавета II. Статую планируется установить к годовщине смерти принцессы Дианы - 31 августа 2017 года. Скульптор пока не выбран, но, как сообщают СМИ, работа над эскизом начнется в ближайшее время.

"Прошло 20 лет со дня смерти нашей мамы. Сейчас самое время признать ее положительное влияние на развитие Великобритании и всего мира. Мы надеемся, что ее мемориал натолкнет посетителей Кенсингтонского дворца на воспоминания о ее жизни и наследии", - говорится в официальном заявлении принцев Уильяма и Гарри.