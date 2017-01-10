"Президент плейлистов"

Через десять дней Барак Обама официально покидает пост президента Америки. Но, похоже, без работы он не останется

Сегодня компания Spotify разместила вакансию на своем сайте в разделе карьера, обозначенную как "президент плейлистов". Имя Барака Обамы напрямую там не указывается, но, судя по описанию, именно нынешний президент Соединенных Штатов оказывается идеальным кандидатом.

"Квалифицированный кандидат должен иметь как минимум 8 лет опыта управления страной", "придумывать оригинальные идеи для плейлистов на разные тематики – от игры в баскетбол до выступления с речью по поводу реформы здравоохранения", "иметь хорошие отношения со многими современными артистами и музыкантами. Кендрик Ламар когда-нибудь выступал на вашем дне рождения? Мы бы хотели услышать об этом!" – это лишь неполный список требований к претенденту на пост. Чтобы нынешний президент точно заметил объявление, основатель Spotify Дэниел Элк в своем твите дал ссылку на страницу и отметил в обращении официальный аккаунт Барака Обамы. Президент пока ничего не ответил.