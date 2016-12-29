По данным Forbes, именно на фильмы с участием Скарлетт Йоханссон было продано больше всего билетов. В этом году на экраны вышло два фильма с актрисой – "Да здравствует Цезарь" братьев Коэн и "Первый мститель: Противостояние", также Скарлетт озвучивала Каа в мультфильме "Книга джунглей". В общем эти фильмы собрали в прокате около 2,1 миллиарда долларов. 

Второе место в списке самых кассовых актеров занял Крис Эванс, также благодаря фильму "Первый мститель: Противостояние". Третье  Роберт Дауни-младший за роль Железного Человека в той же ленте. 

В следующем году у Скарлетт выйдет одна картина с высоким рейтингом ожидаемости  "Призрак в доспехах" и одна драма "Тряхни телом". 