Обогнала даже мужчин

Американский Forbes назвал Скарлетт Йоханссон самой кассовой актрисой 2016 года

По данным Forbes, именно на фильмы с участием Скарлетт Йоханссон было продано больше всего билетов. В этом году на экраны вышло два фильма с актрисой – "Да здравствует Цезарь" братьев Коэн и "Первый мститель: Противостояние", также Скарлетт озвучивала Каа в мультфильме "Книга джунглей". В общем эти фильмы собрали в прокате около 2,1 миллиарда долларов.

Второе место в списке самых кассовых актеров занял Крис Эванс, также благодаря фильму "Первый мститель: Противостояние". Третье – Роберт Дауни-младший за роль Железного Человека в той же ленте.

В следующем году у Скарлетт выйдет одна картина с высоким рейтингом ожидаемости – "Призрак в доспехах" и одна драма "Тряхни телом".