Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year

В Гринвиче выбирают лучшие фотографии космоса и звездного неба со всего мира. В этом году на участие в конкурсе было заявлено около 3800 фотографий из 91 страны. В судейскую коллегию входят Ребекка Рот из центра полетов NASA; Джон Кулшоу, комик и астроном любитель; Крис Брэнли, редактор журнала Night от BBC Sky; Доктор Марек Кукула, астроном королевской обсерватории. Награды присудили в девяти разных категориях и два особых приза: изображения неба, северное сияние, люди и космос, солнце, луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также "Молодой фотограф-астроном года" для участников младше 16 лет.

Победитель заберет с собой десять тысяч британских фунтов, а его работы будут выставлены в галерее при обсерватории. Лучшего фотографа объявят 14 сентября. Все фотографии, вошедшие в шорт-лист, появятся в официальной фото-книге. Дополнительную информацию можно найти здесь.