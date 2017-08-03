Поиск
Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year
Гринвичская королевская обсерватория объявила финалистов международного конкурса Insight Astronomy Photographer of the Year
В Гринвиче выбирают лучшие фотографии космоса и звездного неба со всего мира. В этом году на участие в конкурсе было заявлено около 3800 фотографий из 91 страны. В судейскую коллегию входят Ребекка Рот из центра полетов NASA; Джон Кулшоу, комик и астроном любитель; Крис Брэнли, редактор журнала Night от BBC Sky; Доктор Марек Кукула, астроном королевской обсерватории. Награды присудили в девяти разных категориях и два особых приза: изображения неба, северное сияние, люди и космос, солнце, луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также "Молодой фотограф-астроном года" для участников младше 16 лет.
Победитель заберет с собой десять тысяч британских фунтов, а его работы будут выставлены в галерее при обсерватории. Лучшего фотографа объявят 14 сентября. Все фотографии, вошедшие в шорт-лист, появятся в официальной фото-книге. Дополнительную информацию можно найти здесь.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Казахстанская спортсменка Дина Шаймерденова преодолела Iron Man за 13 часов
Tesla Boy, Pompeya, Citizens! и On-The-Go поздравляют Weekender с пятилетием
Доверься мне: Новый клип Кендрика Ламара при участии Рианны
Пирожок из "Игры престолов" открыл пекарню
Кристофер Нолан: "Дюнкерк – это история об общем героизме"
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий