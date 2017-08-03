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Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year

Гринвичская королевская обсерватория объявила финалистов международного конкурса Insight Astronomy Photographer of the Year

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year

В Гринвиче выбирают лучшие фотографии космоса и звездного неба со всего мира. В этом году на участие в конкурсе было заявлено около 3800 фотографий из 91 страны. В судейскую коллегию входят Ребекка Рот из центра полетов NASA; Джон Кулшоу, комик и астроном любитель; Крис Брэнли, редактор журнала Night от BBC Sky; Доктор Марек Кукула, астроном королевской обсерватории. Награды присудили в девяти разных категориях и два особых приза: изображения неба, северное сияние, люди и космос, солнце, луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также "Молодой фотограф-астроном года" для участников младше 16 лет.

Победитель заберет с собой десять тысяч британских фунтов, а его работы будут выставлены в галерее при обсерватории. Лучшего фотографа объявят 14 сентября. Все фотографии, вошедшие в шорт-лист, появятся в официальной фото-книге. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 1)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 2)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 3)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 4)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 5)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 6)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 7)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 8)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 9)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 10)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 11)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 12)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 13)

Лучшие фотографии звездного неба: премия Insight Astronomy Photographer of the Year (фото 14)

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