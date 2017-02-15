Почти как "Голос"

Весной на Apple TV состоится премьера первого телевизионного шоу компании под названием "Планета приложений"

"Планета приложений" по формату напоминает всем известный "Голос". В шоу есть конкурсанты и жюри. Принципиальное отличие "Планеты приложений" заключается в том, что вместо певцов в шоу участвуют разработчики приложений. Для презентации своего приложения у конкурсанта есть всего несколько минут - пока он спускается по эскалатору к жюри. В состав жюри вошли актриса Гвинет Пэлтроу, актриса и предприниматель Джессика Альба, музыкант will. i. am и предприниматель и ведущий видеоблога Wine Library TV Гари Вайнерчук.

Если идея приложения нравится одному из членов жюри, он нажимает на планшете кнопку в знак того, что ему хотелось бы поработать с участником. Если свой интерес проявляют несколько членов жюри, конкурсант сам выбирает наставника, с которым ему хотелось бы сотрудничать. Те участники, чьи идеи будут одобрены, получат финансирование на разработку приложения в размере 10 миллионов долларов, профессионального наставника и шанс, что именно его приложение увидят пользователи Apple.

Премьера "Планеты приложений" состоится этой весной на Apple Music.