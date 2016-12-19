Как Марв и Гарри

Американский блогер решил выяснить, насколько высока вероятность выжить после всех ловушек, устроенных Кевином

Чего только не пришлось пережить "мокрым бандитам" Марву и Гарри при встрече с Кевином – газовую горелку, раскаленную ручку двери, удар банкой краски по лицу... Американский блогер Марк Робер решил выяснить, что на самом деле случилось бы с человеком, который столкнулся бы со всеми ловушками в доме МакКалистеров.

Судя по выводам Марка, большинство изобретений юного инженера и физика Кевина могли запросто убить обоих воров. В том числе газовая горелка и удар ломом по груди. Удар шестикилограммовой банки с краской приравнивался к двойному удару Майка Тайсона и вполне мог проломить череп. А вот разогреть ручку электробарбекю было невозможно.