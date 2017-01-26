С Клайвом Оуэном в главной роли

Специально для биттера Campari, Паоло Соррентино снял короткометражный фильм о бартендерском искусстве с Клайвом Оуэном в главной роли

Главный герой мини-фильма - талантливый бармен Флойд, который работает в ночном клубе 70-х годов в Лос-Анджелес. Он славится на весь город тем, что может изготовить персональный коктейль для каждого гостя, который ему обязательно понравится. Также Флойд предсказывает будущее и мастерски очаровывает женщин. Но однажды он встречает таинственную рыжеволосую девушку, над которой его чары не властны. Под впечатлением от встречи он готовит ей специальный коктейль - "Убийца в красном". Первые кадры фильма с бесконечно веселящимися на вечеринке людьми напоминают первые сцены "Великой красоты", а сам Флойд - апатичного мизантропа Джепа Гамбарделло.

Премьера фильма прошла в Риме на днях и дала начало рекламной кампании "Красные дневники Campari". В рамках нее в течение года будет выпущено 12 фильмов, посвященных искусству барменов.