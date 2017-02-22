Экстренная пресс-конференция

Сегодня, 22 февраля, NASA проведет экстренную пресс-конференцию, посвященную "поиску внеземной жизни"

Конференция начнется в 00.00 по времени Астаны. Посмотреть ее можно будет на официальном сайте NASA. Подробности пресс-конференции агентство не сообщает. Известно только то, что речь пойдет о неких находках NASA, касающихся экзопланет, то есть тех планет, которые вращаются вокруг других звезд.

Напомним, что в мае 2016 года NASA подтвердило существование 1284 экзопланет. Часть СМИ со ссылкой на источники, находящиеся в курсе событий, утверждают, что на пресс-конференции расскажут о действительно значимом открытии. Некоторые эксперты и журналисты не исключают, что речь пойдет об обнаружении NASA обитаемого космического тела.