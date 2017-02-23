NASA: Найдены три пригодные для жизни планеты

Одиноки ли мы во Вселенной?

NASA сделала сенсационное открытие: в соседней солнечной системе существует семь планет, три из них пригодны для жизни

На своей экстренной пресс-конференции NASA обещала сделать сенсационное и важное заявление об экзопланетах - планетах за пределами Солнечной системы. Ходили слухи, что ученые нашли инопланетян, но за несколько минут до начала конференции NASA опубликовала в соцсетях сообщение: "Спойлер: это не пришельцы".

Тем не менее, сделанное астрономами открытие не менее интересное. Ученые обнаружили семь планет вокруг звезды-одиночки TRAPPIST-1 в соседнем созвездии Водолея. Их назвали по буквам алфавита по мере удаления от звезды: b, c, d, e, f, g и h. Первые три - слишком горячие, самая дальняя - слишком холодная. Зато четвертая, пятая и шестая планета находятся в "обитаемой зоне" и могут содержать воду в жидком состоянии, что значит - они пригодны для жизни. Обычно наличие воды предполагает и наличие обитателей.

"Мы сделали колоссальный шаг вперед. Это открытие поможет нам всем ответить на вопрос, который мучил философов на протяжении всей истории человечества. Вопрос, который в глубине души задает каждый из нас: одиноки ли мы во Вселенной?" - делится помощник главы NASA Томас Зурубчин.

В отличие от той же Солнечной системы, где для жизни пригодна только Земля, у звезды TRAPPIST-1 таких планет целых три. Дело в том, что TRAPPIST-1 - это ультра-холодный карлик, его масса 12 раз меньше Солнца. Поэтому температура на планетах умеренная, хотя они и находятся очень близко друг к другу. Так, находясь на одной планете, можно увидеть остальные шесть отчетливее, чем с Земли - Луну.

Как считают в NASA, минимум шесть планет состоят из горных пород, чем напоминают Землю, Марс, Венеру и Меркурий. Астрономы предполагают, что планеты не вертятся вокруг своей оси и постоянно обращены к звезде только одной половиной. Это значит, что на одной стороне планеты всегда ночь, на другой - всегда день.

NASA смогла сделать сенсационное открытие с помощью мощного инфракрасного телескопа Spitzer. Это самое большое его открытие за 14 лет работы.

Проверить наличие жизни на планетах пока невозможно: не позволяют технологии. Звезда TRAPPIST-1 находится в 40 световых годах от Солнца.

"Космический корабль, который смог бы туда добраться, требует и радиационной защиты, и изобретения нового поколения двигателей и топлива. Но перспектива реальная. В конечном счете мы хотим выйти за пределы Солнечной системы. Главное - не останавливаться. Ведь в свое время и телескоп Spitzer казался чудом", - рассказывает Томас Зурубчин.

Зато изучение атмосферы планет возможно уже в скором времени. Уже через пять лет ученые планируют разработать технологии, которые позволят это сделать.