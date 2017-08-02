Лондонский современный оркестр вживую озвучит в Астане фильм "Побудь в моей шкуре"

Лондонский современный оркестр (LCO) в 2008 году основали два дирижера – Хью Брант и Роберт Амес. Они работают не так консервативно, как это принято в академической среде, стараясь буквально "продвигать музыку" и делать ее интересной для "постоянно растущей аудитории". Поэтому оркестр часто сотрудничает с режиссерами и участвует в больших кинопроектах. Лондонский современный оркестр записал музыку для таких фильмов, как "Мастер" Пола Томаса Андерсона с Хоакином Фениксом, "Гордость" Наджи Абу Новара, номинированного на "Оскар", "Строго на запад" и "Макбет" с Майклом Фассбендером. Одним из самых амбициозных проектов LCO стала работа над саундтреком к музыкальному фильму Daydreaming Radiohead.

Обладатель премии "Лучший ансамбль" королевского филармонического общества – Лондонский современный оркестр – приедет в Астану. В рамках культурной программы Future Creative Британского Совета специально для ЭКСПО-2017 музыканты подготовили шоу Under the skin. Это фантастический триллер "Побудь в моей шкуре" британского режиссера Джонатана Глэйзера со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Шоу LCO поставил сам режиссер.

Показ Under the skin состоится в Астане всего один раз, в Центральном концертном зале "Казахстан" 12 августа в 20:00.

Билеты можно купить здесь.