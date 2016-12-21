Открытие – в январе

В Гамбурге архитектурное бюро Herzog & de Meuron закончило строительство Эльбской филармонии, на которую ушло девять лет работы и один миллиард долларов

Свою работу филармония начнет 11 января 2017 года. До открытия для знакомства с "королевой Гамбурга" (здание филармонии построено на крыше заброшенного кирпичного склада и имитирует по форме корону) архитектурное бюро Herzog & de Meuron опубликовало ролик, снятый беспилотниками. На 26 этажах расположились два концертных зала (один – на 2150 мест, второй – камерный – на 550), 5-звездочный отель The Westin Hamburg, 45 апартаментов, рестораны и смотровая площадка, с которой открывается вид на город и район Шпайхерштадт.

"Мы просмотрели все грандиозные концертные залы в мире перед тем, как проектировать Elbphilharmonie. Она затмит всех конкурентов. Уникальной ее делают центральное расположение в городе, тот факт, что она построена на крыше исторического здания, компактность и концертные залы. Ничего подобного не было сделано до этого", – комментируют специалисты Herzog & de Meuron.