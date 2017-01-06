Икона

В первые дни нового года Kodak вернулась с отличными новостями: компания снова запускает производство легендарной цветной фотопленки Ektachrome

Пленка Ektachrome была снята с производства в 2012 году по причине падения потребительского спроса и сложностей в производстве. Спустя пять лет Kodak все-таки решилась возобновить производство легендарной пленки. Объясняют это в компании неуклонным ростом продаж профессиональных фотопленок за последние два года. Пленка Ektachrome будет доступна в формате 35 mm и Super 8 (кино) уже в четвертом квартале 2017 года.