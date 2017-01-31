Строительство началось со штаб-квартиры SpaceX

Основатель Tesla Motors и SpaceX Илон Маск планирует построить тоннель под Лос-Анджелесом, чтобы решить проблему пробок

Еще в ноябре прошлого года бизнесмен выразил недовольство постоянными пробками в Лос-Анджелесе и предложил вырыть подземные тоннели.

Многие восприняли заявление Маска как шутку, но в своем Twitter бизнесмен подтвердил начало работы над новым проектом: "Потрясающий прогресс в работе над тоннелем. Начнем рыть через месяц или около того".

На выходных на территории штаб-квартиры SpaceX в Лос-Анджелесе рабочие прорыли траншею шириной 30 футов, длиной 50 и глубиной 15 футов, чтобы провести тестовую подготовку к строительству. "Мы и понятия не имеем, что делаем, и я хочу иметь более четкое представление о работе", – прокомментировал начало работы Илон Маск.