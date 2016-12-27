Магазину Experimentarium исполнилось два года

Новый бренд – Sezu

В эти выходные магазину казахстанских дизайнеров Experimentarium исполнилось два года

В этот году концептуальное пространство представило коллекцию нового бренда аксессуаров из кожи и дерева Sezu. На данный момент казахстанская марка выпускает только сумки, но в планах разработать полноценную линию украшений и аксессуаров. Каждая сумка изготавливается вручную из натуральной кожи и разных пород дерева.

За прошедший год в Experimentarium произошло множество изменений – был запущен специальный онлайн-магазин, который обеспечивает доставку по всему миру. Таким образом, купить изделия из войлока, дерева, кожи и настоящие алматинские сувениры теперь можно в любой точке мира. Также количество представленных в Experimnetarium дизайнеров увеличилось – теперь это ремесленники из других городов Казахстана, России и Киргизии.

За проше

Источник: http://www.buro247.kz/events/news/magazin-experimentarium-otmetil-pervyi-den-rozhdeniya.html