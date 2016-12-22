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Впервые директором музеев Ватикана назначена женщина - итальянский искусствовед Барбара Ятта

Папу Римского Франциска можно назвать самым прогрессивным понтификом за всю историю церкви. Франциск имеет свой аккаунт в Instagram, выпустил рок-альбом и даже собирается сниматься в кино. На днях Папа принял еще одно важное решение, идущее вразрез с устоявшимися правилами Ватикана - по его указу директором ватиканских музеев назначена женщина, искусствовед и ученый Барбара Ятта, ранее занимавшая пост заместителя нынешнего директора Антонио Паолуччи. До этого Барбара работала в Ватиканской апостольской библиотеке с 1996 года. Теперь под ее управлением находится 54 галереи, в которых находится крупнейшее в мире собрание предметов искусства - около 150 тысяч предметов.