#WeAccept

Кампания Airbnb #WeAccept продолжается

Вчера Суперкубок посмотрело 111 миллионов человек. Каждый из них увидел ролик Airbnb о важности борьбы с дискриминацией #WeAccept, который компания подготовила специально для главного матча. Ролик приурочили к новой политике Airbnb против дискриминации любого рода. Раньше она ограничивалась демократизацией арендного соглашения, сейчас компания выводит ее на новый уровень. В ближайшие пять лет Airbnb планирует предоставить жилье 100 000 беженцов, жертв стихийных бедствий и спасателей. Помимо этого, компания пожертвует $4 миллиона Международному комитету спасения, который занимется защитой беженцов по всему миру.

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Airbnb ввел политику недискриминации