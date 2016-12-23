Многоуровневая ветростанция

В Астане подвели итоги республиканского конкурса среди отечественных изобретателей "Энергия будущего"

В августе текущего года организатор ы ЭКСПО-2017 (совместно с Министерством энергетики РК) объявили конкурс среди казахстанцев, интересующихся наукой. Любой энтузиаст мог представить свою разработку, тема – альтернативная энергетика. Все работы были выставлены на голосование. В результате голосования казахстанцев на специально созданном сайте победил один из проектов, который будет представлен на выставке в Астане в 2017 году. Им стала разработка Марата Исекеева – многоуровневая, многорядовая ветростанция. Ветростанция использует эффект сквозняка, за счет чего установка вырабатывает электроэнергии на 30–50% больше, чем ее аналоги.

Проект-победител ь конкурса будет представлен в Национальном павильоне ЭКСПО-2017. Основная тематика и направленность всех работ, представленных на конкурсе, – альтернативная энергетика.