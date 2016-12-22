Маск, Обама, ДиКаприо: Знаменитости и альтернативная энергетика

Подают пример

Экология и сознательное потребление энергии – общемировой тренд. Многие мировые знаменитости активно выступают за использование "зеленой" энергетики и охрану окружающей среды. Рассказываем о самых рьяных

Илон Маск

Основатель и главный инженер SpaceX, разработчик, генеральный директор Tesla Motors и настоящая суперзвезда, чей образ был увековечен в серии комиксов и фильмов. Помимо работы над планами по переселению на Марс и развитию инновационных технологий, Маск делает огромный вклад в сферу "зеленой" энергетики. Чего только стоит компания Tesla Motors – концерн по производству электромобилей. В августе этого года Маск приобрел SolarCity, крупнейшего в США оператора солнечной энергетики. В планах компании – выпуск нового поколения солнечных батарей, замещающих крыши домов.

Билл Гейтс

Один из самых богатых людей на планете, учредитель Microsoft и компьютерный гений, помимо всего прочего является рекордсменом по размеру средств, переданных на благотворительность ($28 миллиардов, с 1994 по 2010 год). Помимо благотворительности и компьютерных технологий, новый вектор интересов Гейтса – альтернативная энергетика. В 2016 году основатель Microsoft объявил о планах создать фонд объемом до $1 миллиарда с группой инвесторов, целью которого станет стимулирование развития технологий в области экологически чистой энергии. Среди инвесторов фонда Breakthrough Energy Ventures присутствуют богатейшие люди мира: глава Alibaba Джек Ма, создатель Facebook Марк Цукерберг и директор Amazon Джеф Безос.

Леонардо ДиКаприо

Если бы в мире существовал "Оскар" за вклад в защиту окружающей среды, ДиКаприо давно бы его получил. Актер отапливает дом с помощью солнечных батарей, ездит за рулем гибридного автомобиля и ежемесячно вносит весомый денежный вклад в борьбу с глобальным потеплением. У него даже есть свой фонд, который борется с климатическими изменениями и истреблением редких видов животных. А недавно Леонардо ДиКаприо снял свой первый документальный фильм о проблемах окружающей среды. Над ним актер работал три года в сотрудничестве с оскароносным режиссером Фишером Стивенсом и National Geographic.

Барак Обама

Президент США с самого вступления в должность делал акцент на "зеленую" энергетику и новейшие технологии. Еще во время предвыборной кампании Обама заявлял, что в период его руководства ставка будет сделана на информационные технологии, альтернативную энергетику и телекоммуникации. Среди прочих мер по наращиванию конкурентных преимуществ США Обама упомянул такие как: повышение энергоэффективности школ, а также установка новых экономных систем освещения и электроснабжения. Подобных заявлений до него не делал ни один кандидат в президенты. Уже на посту Обама лоббировал проекты по внедрению солнечных установок, ветрогенераторов и программ по сокращению выбросов парниковых газов.

Харрисон Форд

Исполнитель ролей Рика Декарда, Индианы Джонса и Хана Соло является активным борцом за окружающую среду. Актер входит в совет директоров некоммерческой организации Conservation International, целью которой является сохранение биоразнообразия растений, животных и ландшафтов во всем мире. В своем доме Форд использует энергосберегающие лампы, солнечные батареи, а также предпочитает велосипед автомобилю. Он даже был награжден премией "Дух Жюля Верна" за проделанную работу по сохранению планеты.

Сергей Брин и Ларри Пейдж

В своей время основатели Google сделали огромный вклад в развитие "зеленой" энергетики. Несколько лет назад разработчики инициировали проект Renewable Energy cheaper than Coal ("Возобновляемые источники энергии дешевле, чем уголь"). Его идеей было создание инновационной системы возобновляемых источников энергии, которые могли бы конкурировать с традиционными источниками и могли бы предотвратить негативное влияние на изменение климата. Несмотря на тот факт, что через некоторое время проект был закрыт, ученым команды RE < C удалось провести несколько важных исследований.