3D-визуализации

Сегодня презентовали видеовизуализации того, как будут выглядеть павильоны разных стран на международной выставке ЭКСПО-2017

Ролики представляют собой краткие 3D-обзоры по выставочным павильонам ЭКСПО-2017. В них рассказывается о том, как будут выглядеть тематические зоны разных павильонов. По детализированным презентациям и подробным рендерам уже можно понять, что нас ждет летом 2017 года. Также в видео представлена краткая статистика по предстоящим проектам.

В павильонах будут демонстрироваться 25 самых инновационных технологий, разработками которых занимались ученые каждой страны. Сейчас в павильоны начинают заезжать восемь стран. Это Беларусь, Венгрия, Китай, Россия, Германия, Сингапур, Турция, Франция. После новогодних праздников количество участников, готовых оформлять свои павильоны, увеличится.

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-budut-vyiglyadet-pavilonyi-EXPO-2017-308674/

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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-budut-vyiglyadet-pavilonyi-EXPO-2017-308674/

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz



Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-budut-vyiglyadet-pavilonyi-EXPO-2017-308674/

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz