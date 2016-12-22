Двойная польза

Уверены, теперь цветочный горшок станет очень популярным подарком – студенты из Испании изобрели цветочную кадку, которая может заряжать мелкие гаджеты

Bioo – цветочный горшок, в дно которого встроен аккумулятор невысокой мощности. Bioo способен заряжать смартфон и другие мелкие бытовые гаджеты: фонарики, фотоаппараты и переносные лампочки. Устройство было разработано компанией Arkyne Technologies.

Электричество в устройстве генерируется путем фотосинтеза. Так как этот способ выработки энергии не такой эффективный, как, например, генератор солнечной энергии, за сутки Bioo может зарядить только два-три гаджета. Но зато устройство очень удобно в быту и не требует никаких доволнительных установок. Стартовая цена Bioo составляет 99 евро. Данный проект был отобран на конкурсе для демонстрации в Зоне лучших практик (еВРа) на выставке ЭКСПО-2017.