Что нужно знать о новом отеле The Ritz-Carlton, Astana

Интервью с генеральным менеджером Деннисом Куртом Юнгом

Совсем скоро в столице начнет работу второй в Казахстане отель международной сети гостиниц класса люкс The Ritz-Carlton. Что нового привнесет этот отель в Астану, как обучается персонал самой престижной гостиничной сети в мире и что отличает профессионального отельера – об этом мы поговорили с генеральным менеджером нового The Ritz-Carlton Деннисом Куртом Юнгом

Мировая отельная сеть The Ritz-Carlton расширяет свое присутствие в Казахстане. Почему вы решили открыть отель в Астане?

Астана – молодой и прогрессивный город, архитектура, бизнес-проекты, которые сейчас проводятся здесь, – все это очень интересно. Архитектура зданий и облик города радуют глаз жителей и вызывают настоящее удивление у многочисленных иностранных туристов. Астана – это город ХХI века, который удовлетворяет потребностям в бизнесе и развлечениях, это город красивых мест досуга, парков и великолепных фонтанов.

Мы увидели новые возможности для нашего бренда, поэтому Астана сейчас – очень важное направление для нас. Я абсолютно уверен в том, что столица Казахстана будет продолжать расти еще более быстрыми темпами.

В чем будут заключаться особенности нового отеля? Чем он будет отличаться от других отелей сети?

Бренд один и тот же. Поэтому мы сохраним важнейшие для The Ritz-Carlton традиции – в частности, это первоклассный сервис, смысл которого заключается в выражении "We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen".

Над дизайном экстерьера и интерьера работали профессионалы, которые давно сотрудничают с The Ritz-Carlton. Новый отель – это новый продукт, и он будет особенным. Конечно, мы привнесем и национальный колорит, так как наши гости захотят познакомиться с местной культурой.

Главной особенностью отеля станет его расположение. The Ritz-Carlton, Astana – часть многофункционального комплекса Talan Towers. Объект расположен в самом центре города. Инфраструктура и услуги комплекса будут включать в себя отель, апартаменты, бизнес-центр, торговые зоны, рестораны, паркинг, зоны для отдыха и развлечений – настоящий город в городе. Этот комплекс позволит нашим гостям найти все нужное в одном месте, и для этого будут созданы все условия.

Вы упомянули о ресторанах, которые будут находиться в отеле. Расскажите о них поподробнее...

Мы предлагаем гостям три ресторана. Первый из них называется «Өzen», с открытой террасой в летнее время года. Как вы знаете, с казахского языка это слово переводится как «река». «Өzen» – это лобби-лаунж, который расположен около главного входа и лобби гостиницы. В дизайне интерьера присутствуют обтекаемые формы, приглушенные оттенки, специальная система освещения. Кухня будет специализироваться на свежих органических продуктах, предлагая гостям продуманное здоровое меню. Мы уделили внимание каждой детали – от особой подачи чая до специального коктейльного меню.

Второй наш ресторан расположен на третьем этаже и называется «Mökki». Со шведского этого переводится как «деревянный дом». Он оформлен в скандинавском стиле – обилие дерева, света, натуральных материалов. В середине зала расположен большой общий стол, где посетители могут сидеть и знакомиться с другими гостями отеля. Также в зале будет много отдельных станций или открытых кухонь. Где-то шеф будет готовить мясо или рыбу на открытом огне, где-то можно будет взять свежую выпечку. Наша цель – дать нашим гостям возможность почувствовать себя как дома, создать свое сообщество внутри стен отеля. Кроме того, на специальном стенде Mökki-daily можно будет приобрести свежий хлеб или сыры.

Это немного напоминает мне о датской философии «хюгге». Ее основная цель – чувство уюта, спокойствия и заботы.

Именно это мы и хотим воссоздать в нашем заведении. Многие из наших гостей проводят много времени вне дома, поэтому наша задача воспроизвести для них это ощущение домашнего комфорта и заботы. В «Mökki» не будет такой классической вечерней атмосферы, как в традиционных ресторанах.

Ну и третье наше заведение – это ресторан на 18-м этаже. По концепции это высококлассный ресторан-бар – прогрессивный, современный, с хорошей музыкой и интерьером.

Расскажите немного о вашей управляющей команде, кто эти специалисты?

В нашем отеле многонациональная команда – это эксперты отельного бизнеса из самых разных стран: Перу, Франции, Турции, Германии. Все они работали над открытием сразу нескольких отелей нашей сети. У меня есть опыт открытия девяти отелей сети The Ritz-Carlton. Нас объединяет то, что мы не только специалисты по профессиональному и качественному сервису, но также и люди бизнеса. Мы понимаем, как работает гостиничный бизнес, какие нюансы он имеет. Мы способны обучить новое поколение высококлассных менеджеров, которые смогут предложить такой уровень эксклюзивного сервиса, прежде недоступного в Астане.

Вы упомянули выражение "We are Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen". Что подразумевается под этим?

В этом емком выражении умещена вся философия бренда The Ritz-Carlton. Наши сотрудники, которых мы называем не иначе как дамы и господа, являются воплощением души компании и главным преимуществом отеля. Мы предоставляем своим сотрудникам первоклассное обучение, в свою очередь каждый из них сможет предоставить высококлассный, индивидуальный сервис каждому гостю и обеспечить совершенно уникальные впечатления о времени, проведенном в The Ritz-Carlton, Astana. Такую атмосферу можно достичь только при взаимном уважении и почтении.

Наверняка у вас существует специальная образовательная программа для сотрудников?



Разумеется, для всего персонала у нас существует особая образовательная программа в сфере услуг, созданная международными профессионалами. Мы стараемся обучать наших сотрудников каждый день и повышать их уровень квалификации. Конечно, многое зависит и от них, ведь главное – учиться на собственном опыте. Я до сих пор порой совершаю ошибки, но я учусь на них каждый день. В Астану сейчас стремится много молодых талантов со всей страны, и многие из наших сотрудников приехали из разных городов Казахстана. Каждому из них мы стараемся дать качественное обучение и возможности для развития. Любой из молодых отельеров впоследствии может стать генеральным менеджером сети The Ritz-Carlton, если пожелает и приложит определенные усилия. Мы всегда открыты по отношению к молодым и целеустремленным талантам, которые готовы сделать все ради клиента и стать новыми звездами отельного бизнеса. Многие иностранные специалисты с большим интересом и энтузиазмом присоединяются к нашему проекту, потому что они хотят стать частью молодого развивающегося города и тех событий, которые происходят в нем.

Расскажите немного о себе. Вы работали во многих странах по всему миру – Китае, Германии, Америке, России, а ваше последнее место работы находилось в Майами. Как вам дался переезд?

Каждая страна – это новый вызов, новый опыт и новые знания. Мне нравилась погода в Майами, не скрою. Я люблю путешествия, они позволяют понять другую культуру, ее особенности, узнать, как в других странах воспринимаются люксовый образ жизни и сервис. Многие вещи о стране и ее людях можно изучить, лишь пожив какое-то время в этой стране. А понимание психологии клиентов очень важно в профессии отельера. К примеру, традиции приветствия отличаются в странах Востока и Запада. И я знаю, что, если поприветствовать гостей из Китая по китайскому обычаю, им будет очень приятно, и они непременно отметят этот момент. В таких мелочах и заключается настоящее качество. Поэтому я всегда говорю молодым менеджерам, что им необходимо путешествовать, чтобы полностью понять работу отельера.

Мне очень нравится в Астане – здесь очень приятные и внимательные люди, для которых важно понятие гостеприимства. У Казахстана очень большой потенциал, я уверен, что в будущем эта страна станет крупнейшим экономическим хабом между Европой и Азией. Это страна возможностей.