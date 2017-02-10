Мировая отельная сеть The Ritz-Carlton расширяет свое присутствие в Казахстане. Почему вы решили открыть отель в Астане?

Астана – молодой и прогрессивный город, архитектура, бизнес-проекты, которые сейчас проводятся здесь, – все это очень интересно. Архитектура зданий и облик города радуют глаз жителей и вызывают настоящее удивление у многочисленных иностранных туристов. Астана  это город ХХI века, который удовлетворяет потребностям в бизнесе и развлечениях, это город красивых мест досуга, парков и великолепных фонтанов.

Мы увидели новые возможности для нашего бренда, поэтому Астана сейчас – очень важное направление для нас. Я абсолютно уверен в том, что столица Казахстана будет продолжать расти еще более быстрыми темпами.

В чем будут заключаться особенности нового отеля? Чем он будет отличаться от других отелей сети?

Бренд один и тот же. Поэтому мы сохраним важнейшие для The Ritz-Carlton традиции  в частности, это первоклассный сервис, смысл которого заключается в выражении "We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen".

Над дизайном экстерьера и интерьера работали профессионалы, которые давно сотрудничают с The Ritz-Carlton. Новый отель  это новый продукт, и он будет особенным. Конечно, мы привнесем и национальный колорит, так как наши гости захотят познакомиться с местной культурой.

Главной особенностью отеля станет его расположение. The Ritz-Carlton, Astana  часть многофункционального комплекса Talan Towers. Объект расположен в самом центре города. Инфраструктура и услуги комплекса будут включать в себя отель, апартаменты, бизнес-центр, торговые зоны, рестораны, паркинг, зоны для отдыха и развлечений  настоящий город в городе. Этот комплекс позволит нашим гостям найти все нужное в одном месте, и для этого будут созданы все условия.

Что нужно знать о новом отеле The Ritz-Carlton, Astana

Вы упомянули о ресторанах, которые будут находиться в отеле. Расскажите о них поподробнее...

Мы предлагаем гостям три ресторана. Первый из них называется «Өzen», с открытой террасой в летнее время года. Как вы знаете, с казахского языка это слово переводится как «река». «Өzen»  это лобби-лаунж, который расположен около главного входа и лобби гостиницы. В дизайне интерьера присутствуют обтекаемые формы, приглушенные оттенки, специальная система освещения. Кухня будет специализироваться на свежих органических продуктах, предлагая гостям продуманное здоровое меню. Мы уделили внимание каждой детали  от особой подачи чая до специального коктейльного меню.

Второй наш ресторан расположен на третьем этаже и называется «Mökki». Со шведского этого переводится как «деревянный дом». Он оформлен в скандинавском стиле  обилие дерева, света, натуральных материалов. В середине зала расположен большой общий стол, где посетители могут сидеть и знакомиться с другими гостями отеля. Также в зале будет много отдельных станций или открытых кухонь. Где-то шеф будет готовить мясо или рыбу на открытом огне, где-то можно будет взять свежую выпечку. Наша цель  дать нашим гостям возможность почувствовать себя как дома, создать свое сообщество внутри стен отеля. Кроме того, на специальном стенде Mökki-daily можно будет приобрести свежий хлеб или сыры.

Это немного напоминает мне о датской философии «хюгге». Ее основная цель  чувство уюта, спокойствия и заботы.

Именно это мы и хотим воссоздать в нашем заведении. Многие из наших гостей проводят много времени вне дома, поэтому наша задача воспроизвести для них это ощущение домашнего комфорта и заботы. В «Mökki» не будет такой классической вечерней атмосферы, как в традиционных ресторанах.

Ну и третье наше заведение  это ресторан на 18-м этаже. По концепции это высококлассный ресторан-бар  прогрессивный, современный, с хорошей музыкой и интерьером.

Расскажите немного о вашей управляющей команде, кто эти специалисты?

В нашем отеле многонациональная команда  это эксперты отельного бизнеса из самых разных стран: Перу, Франции, Турции, Германии. Все они работали над открытием сразу нескольких отелей нашей сети. У меня есть опыт открытия девяти отелей сети The Ritz-Carlton. Нас объединяет то, что мы не только специалисты по профессиональному и качественному сервису, но также и люди бизнеса. Мы понимаем, как работает гостиничный бизнес, какие нюансы он имеет. Мы способны обучить новое поколение высококлассных менеджеров, которые смогут предложить такой уровень эксклюзивного сервиса, прежде недоступного в Астане.

Вы упомянули выражение "We are Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen". Что подразумевается под этим?

В этом емком выражении умещена вся философия бренда The Ritz-Carlton. Наши сотрудники, которых мы называем не иначе как дамы и господа, являются воплощением души компании и главным преимуществом отеля. Мы предоставляем своим сотрудникам первоклассное обучение, в свою очередь каждый из них сможет предоставить высококлассный, индивидуальный сервис каждому гостю и обеспечить совершенно уникальные впечатления о времени, проведенном в The Ritz-Carlton, Astana. Такую атмосферу можно достичь только при взаимном уважении и почтении.

Наверняка у вас существует специальная образовательная программа для сотрудников?

Разумеется, для всего персонала у нас существует особая образовательная программа в сфере услуг, созданная международными профессионалами. Мы стараемся обучать наших сотрудников каждый день и повышать их уровень квалификации. Конечно, многое зависит и от них, ведь главное  учиться на собственном опыте. Я до сих пор порой совершаю ошибки, но я учусь на них каждый день. В Астану сейчас стремится много молодых талантов со всей страны, и многие из наших сотрудников приехали из разных городов Казахстана. Каждому из них мы стараемся дать качественное обучение и возможности для развития. Любой из молодых отельеров впоследствии может стать генеральным менеджером сети The Ritz-Carlton, если пожелает и приложит определенные усилия. Мы всегда открыты по отношению к молодым и целеустремленным талантам, которые готовы сделать все ради клиента и стать новыми звездами отельного бизнеса. Многие иностранные специалисты с большим интересом и энтузиазмом присоединяются к нашему проекту, потому что они хотят стать частью молодого развивающегося города и тех событий, которые происходят в нем.

Что нужно знать о новом отеле The Ritz-Carlton, Astana

Расскажите немного о себе. Вы работали во многих странах по всему миру – Китае, Германии, Америке, России, а ваше последнее место работы находилось в Майами. Как вам дался переезд?

Каждая страна  это новый вызов, новый опыт и новые знания. Мне нравилась погода в Майами, не скрою. Я люблю путешествия, они позволяют понять другую культуру, ее особенности, узнать, как в других странах воспринимаются люксовый образ жизни и сервис. Многие вещи о стране и ее людях можно изучить, лишь пожив какое-то время в этой стране. А понимание психологии клиентов очень важно в профессии отельера. К примеру, традиции приветствия отличаются в странах Востока и Запада. И я знаю, что, если поприветствовать гостей из Китая по китайскому обычаю, им будет очень приятно, и они непременно отметят этот момент. В таких мелочах и заключается настоящее качество. Поэтому я всегда говорю молодым менеджерам, что им необходимо путешествовать, чтобы полностью понять работу отельера.

Мне очень нравится в Астане  здесь очень приятные и внимательные люди, для которых важно понятие гостеприимства. У Казахстана очень большой потенциал, я уверен, что в будущем эта страна станет крупнейшим экономическим хабом между Европой и Азией. Это страна возможностей.

Что нужно знать о новом отеле The Ritz-Carlton, Astana