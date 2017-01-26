А также пластиковых пакетов и сумок

Национальный трибунал Индии по вопросам экологии запретил использовать пластиковую тару, а также целлофановые пакеты, сумки и прочие хозяйственные товары

Правда, запрет пока распространяется только на страницу страны Дели. Соответствующий закон был предложен национальным трибуналом по вопросам экологии не только чтобы уменьшить растущее загрязнение окружающей среды, но и остановить растущее количество смога над городом. Согласно проекту, специальные меры должны будут сократить количество отходов на крупнейших свалках города, а также прекратить массовые сжигания мусора, которые формируют смог.

Согласно исследованию Times of India, 60% всех пластиковых отходов попадают в океан. "Каждая из этих свалок является отображением того беспорядка и риска, который может быть создан для окружающей среды и здоровья людей Дели" - рассказал представитель национального трибунала.