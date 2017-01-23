Жизнь после Белого дома: Где теперь будет жить семья Обама

В Вашингтоне

Дональд Трамп с супругой Меланией официально поселился в Белом доме. Барак Обама с семьей переехал в новый дом, расположенный в пригороде американской столицы – Калораме

Барак Обама – один из немногих президентов США, который, покинув пост президента страны, решил остаться в Вашингтоне. Причина уважительная – дочь Барака и Мишель – Саша – учится в местной школе. Семья Обама решила поселиться на окраине города до 2018 года, чтобы младшая дочь спокойно закончила обучение.

Новое жилище общей площадью 760 квадратных метров построено в 1920 году. Сегодня дом принадлежит бывшему пресс-секретарю Белого дома Джо Локхарту. На территории дома расположена терраса, сады и двор, на котором легко помещается до десяти автомобилей. Внутри – девять спален, восемь ванных комнат, просторная и светлая гостиная, кухня, столовая и скромный кабинет. Соседями семьи Обама станут основатель Amazon Джефф Безос, дочь президента США Дональда Трампа – Иванка.