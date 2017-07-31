Руби Стерлинг оформил флагманский бутик Calvin Klein в Нью-Йорке

В этом году флагманскому бутику Calvin Klein на Мэдисон-авеню исполняется 22 года. Впервые за долгое время пространство магазина переживает масштабный редизайн – им занимался лично креативный дизайнер дома Раф Симонс совместно со своим давним другом современным художником Руби Стерлингом.

Все пространство бутика Стерлинг выкрасил в ярко-желтый цвет. Вместо вешалок художник установил строительные леса, также выкрашенные в желтый цвет. Впервые в магазине появились шторы – их роль исполняют длинные куски материи, которые неаккуратно свешиваются с окна рядом со сломанными манекенами. Новый дизайн значительно отличается от предыдущего минималистичного белоснежного оформления бутика.

"От минималистичного к максимальному – этим я руководствовался при создании интерьера, – говорит художник. – Моя работа посвящена будущему бренда. Я хотел, чтобы пространство сияло изнутри, освещая новую эпоху Calvin Klein".