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Руби Стерлинг оформил флагманский бутик Calvin Klein в Нью-Йорке
Разработка дизайна стала коллаборацией между художником и Рафом Симонсом
В этом году флагманскому бутику Calvin Klein на Мэдисон-авеню исполняется 22 года. Впервые за долгое время пространство магазина переживает масштабный редизайн – им занимался лично креативный дизайнер дома Раф Симонс совместно со своим давним другом современным художником Руби Стерлингом.
Все пространство бутика Стерлинг выкрасил в ярко-желтый цвет. Вместо вешалок художник установил строительные леса, также выкрашенные в желтый цвет. Впервые в магазине появились шторы – их роль исполняют длинные куски материи, которые неаккуратно свешиваются с окна рядом со сломанными манекенами. Новый дизайн значительно отличается от предыдущего минималистичного белоснежного оформления бутика.
"От минималистичного к максимальному – этим я руководствовался при создании интерьера, – говорит художник. – Моя работа посвящена будущему бренда. Я хотел, чтобы пространство сияло изнутри, освещая новую эпоху Calvin Klein".
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